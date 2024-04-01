بعد اغتيال زاهدي.. حزب الله يتوعد: "هذه الجريمة لن تمر"

Advertisement

أعلن حزب الله أنّ "قائد عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي، كان من الداعمين الأوائل والمضحين والمثابرين ‏لسنوات طويلة من أجل تطوير وتقدّم عمل المقاومة في لبنان."ونعى الحزب زاهدي، في بيان، قائلًا: "هذا الشهيد العزيز مع إخوانه الشهداء الأعزاء نعتقد تمامًا أنّ دماءه الزاكية ستثمر ‏المزيد من الإصرار على المقاومة ومواجهة هذا العدو المتغطرس المتعطش للدماء، والذي لم يرتوِ ‏من دماء عشرات الآلاف من دماء الأطفال والنساء في غزة.‏"وأضاف البيان: "إنّ هذه الجريمة تدل على أنّ العدو الإسرائيلي ما زال على حماقته حين يعتقد أنّ تصفية القادة يمكن ‏أن يوقف المدّ الهادر لمقاومة الشعوب، وبكل تأكيد فإنّ هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقاب ‏والانتقام".