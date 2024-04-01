25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد اغتيال زاهدي.. حزب الله يتوعد: "هذه الجريمة لن تمر"
Lebanon 24
01-04-2024
|
18:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حزب الله أنّ "قائد عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي، كان من الداعمين الأوائل والمضحين والمثابرين لسنوات طويلة من أجل تطوير وتقدّم عمل المقاومة في لبنان."
ونعى الحزب زاهدي، في بيان، قائلًا: "هذا الشهيد العزيز مع إخوانه الشهداء الأعزاء نعتقد تمامًا أنّ دماءه الزاكية ستثمر المزيد من الإصرار على المقاومة ومواجهة هذا العدو المتغطرس المتعطش للدماء، والذي لم يرتوِ من دماء عشرات الآلاف من دماء الأطفال والنساء في غزة."
Advertisement
وأضاف البيان: "إنّ هذه الجريمة تدل على أنّ العدو الإسرائيلي ما زال على حماقته حين يعتقد أنّ تصفية القادة يمكن أن يوقف المدّ الهادر لمقاومة الشعوب، وبكل تأكيد فإنّ هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقاب والانتقام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يستخدم الدولار في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يستخدم الدولار في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
15:54 | 2024-04-01
01/04/2024 03:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مصانع أسلحة متطورة تنتشر في لبنان.. من يملكها؟
Lebanon 24
مصانع أسلحة متطورة تنتشر في لبنان.. من يملكها؟
14:00 | 2024-04-01
01/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان سيحلّ مكان عماد مغنية في "حزب الله".. آخر معلومة عن محمد زاهدي!
Lebanon 24
كان سيحلّ مكان عماد مغنية في "حزب الله".. آخر معلومة عن محمد زاهدي!
12:32 | 2024-04-01
01/04/2024 12:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في جدرا.. والجيش ينتشر
Lebanon 24
توتر في جدرا.. والجيش ينتشر
15:56 | 2024-04-01
01/04/2024 03:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجأة اسرائيلية".. "حزب الله" يخترق تل أبيب ويدخلها "إلكترونياً"!
Lebanon 24
"مفاجأة اسرائيلية".. "حزب الله" يخترق تل أبيب ويدخلها "إلكترونياً"!
12:00 | 2024-04-01
01/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:19 | 2024-04-02
عشرات عمليّات السّرقة في جبل لبنان... من هو المتورط؟
03:00 | 2024-04-02
إخماد حريق داخل شقة واسعاف مواطن
03:00 | 2024-04-02
"التيار" على"موجتين".. أزمةُ خطاب أم توزيع أدوار؟
02:52 | 2024-04-02
"الخارجية" تُدين اعتداء إسرائيل على القنصلية الإيرانية بدمشق: خرق موصوف للقانون الدولي
02:39 | 2024-04-02
قرار يعيد مساحات شاسعة من العقارات للدولة في الناقورة... اليكم ما جاء فيه
02:30 | 2024-04-02
التلوث في لبنان يؤثّر على خصوبة الرجال.. ومعدل الولادات ينخفض
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
02/04/2024 10:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
02/04/2024 10:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
02:48 | 2024-03-25
02/04/2024 10:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24