قذائف مدفعية وتحليق للطيران الاستطلاعي... اليكم تطورات الجبهة الجنوبية

يستمر الوضع متوترا ومشوبا بالترقب والحذر الشديدين في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا مع استمرار التراشق الصاروخي والمدفعي المتبادل بين المقاومة الإسلامية والقوات الاسرائيلية، التي ما زالت توسع دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة مستهدفة أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا خراج بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي وعلى إقليم التفاح أيضا. كما طاول القصف المدفعي والصاروخي المتبادل مواقع الاحتلال في تلة رويسات العلم خراج كفرشوبا وتلة الرادار وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة، وسقطت عدة قذائف على وادي شبعا الحقت اضرارا جسيمة في العديد من المنازل المجاورة. هذا وحتى ساعات الفجر لا يزال الطيران التجسسي الاسرائلي نوع ام كا يواصل وبشكل متقطع طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا العرقوب، وحتى تلال عرمتى الريحان والاحمدية في البقاع الغربي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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الى ذلك، قصف العدو الاسرائيلي بمدفعيته، صباح اليوم على وادي حامول، وسجل قرابة الثامنة من صباح اليوم سقوط قديفتين مدفعيتين في محيط منطقة الشاليهات في بلدة الخيام وكان مصدرهما مواقع العدو في مستوطنة المطلة المقابلة.

وحلقت الطائرات المسيرة على علو منخفض جدا فوق مناطق كوثرية السياد والشرقية.

وأطلق ليلا عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة كما استهدف قبيل منتصف الليل اطراف بلدة عيتا الشعب، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.

واطلقت المواقع المعادية المتاخمة للخط الازرق قبالة بوابة بلدة رامية الحدودية نيران رشاشاتها الثقيلة في اتجاه الشارع العام الذي يحاذي بلدتي رامية ومروحين.

واللافت ان دوريات اليونيفيل توقفت ودوريات مراقبي الهدنة عن الخروج من مراكزها منذ استهدافها منذ ثلاثة ايام والتي جرح فيها ثلاثة من رجال الامم المتحدة التابعين لمراقبي الهدنة.