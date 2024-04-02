"زحف" الكتل النيابية يستفز مصدرا معارضا وهذا ما كشفه عن "التمديد"

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بات شبه مؤكد أن الإنتخابات البلدية والإختيارية لن تحصل والتأجيل أصبح وشيكا من خلال عدد من الاقتراحات التي سوف تقدّم من عدد من الكتل والنواب، وستجمع في الهيئة العامة بقانونٍ واحد .مصدرٌ نيابي معارض أعرب عن أسفه لما أسماه "زحف الكتل" الى أول جلسة عامة للتمديد للمجالس البلدية والإختيارية حيث سوف يصل عدد النواب الموافقين على قانون التمديد الى حوالى تسعين نائباً من مختلف الكتل بإستثناء "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" و"كتلة تجدد" وعدد من النواب التغييريين والمستقلين الذين في أفضل الأحوال يصل عددهم الى حوالي ٣٢ نائبا.المصدر أكد "أن هذه الأعداد أتت بعد سلسلة إتصالات ومواقف أظهرت هذا الرقم" خاتماً بالقول: "ليت هذه الحماسة للتأجيل كانت حماسة لإنتخاب رئيس الجمهورية، وهو المدخل الأساسي لحل كل الأزمات".