"خط أحمر سياسي" بإمتياز

Advertisement

من الواضح ان "حزب الله" يحاول مند بداية معارك الجنوب وحرب اسرائيل على قطاع غزة عدم الدخول في اي نقاش اعلامي وسياسي جدي يتعلق بالاستحقاقات اللبنانية وبات يؤجل اي مبادرة او حراك الى ما بعد وقف اطلاق النار.وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" بات في الايام الماضية مصرا على تأكيد الا تنازل في مسألة رئاسة الجمهورية وأن ترشيحه لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية مستمر ولن يتغير.وبحسب المصادر فإن تسريبات الحزب وتصريحات مسؤوليه تهدف الى الرد على بعض المبادرات او عمليات جس النبض التي هدفت الى معرفة وجهة نظره بعد كل هذا الوقت والمعارك في موضوع رئاسة الجمهورية وما اذا كان مصرا على دعم فرنجية.