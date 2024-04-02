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لبنان

مُفاجأة طقس نيسان: بعد الموجة الدافئة استعدوا للأمطار.. الحرارة ستتراجع 10 درجات!

Lebanon 24
02-04-2024 | 02:16
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان الطقس المشمس والدافئ يستمر حتى يوم السبت المقبل بحيث تتمدد كتل مدارية دافئة من الصحراء الافريقية الكبرى نحو وسط اوروبا وتركيا واليونان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتبلغ درجات الحرارة ذروتها اليوم الثلاثاء مع 28 درجة ساحلاً و 27 بقاعا و 25 جبلاً خلال ساعات الظهيرة.
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هذا وسوف تتراجع قيم الضغط الجوّي يوم السبت مساء فوق المنطقة بسبب سيطرة منخفض البحر الاحمر على شمال شبه الجزيرة العربية ولبنان وفلسطين وسوريا، الامر الذي سيساهم بانحراف منخفض جوّي نحو لبنان وسواحل سوريا يحمل معه امطاراً غزيرة وصواعق وحبات كثيفة للبرَد، يبدأ تأثيره تدريجياً مساء الأحد المقبل وصباح الاثنين، مع تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة بمعدل 5 درجات ساحلا و 10 درجات بقاعاً وجبلاً.

وأضاف خنيصر: "إذا لم ينتهِ الشتاء بعد فأمطار نيسان ستحيي قلب المزارع وهي عائدة نحو المنطقة."


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