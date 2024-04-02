أسعار المحروقات الى ارتفاع... كيف أصبحت؟

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أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة والمياه تسعيرة جديدة للمحروقات، جاءت على الشكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1,724,000(+28,000)بنزين 98 أوكتان: UNL98: 1,762,000 (+28,000)المازوت: 1,549,000 (-1,000)الغاز: 937.000 (-4000)