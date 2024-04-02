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لبنان

أسعار المحروقات الى ارتفاع... كيف أصبحت؟

Lebanon 24
02-04-2024 | 02:14
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أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة والمياه تسعيرة جديدة للمحروقات، جاءت على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1,724,000(+28,000)
بنزين 98 أوكتان: UNL98: 1,762,000 (+28,000)
المازوت: 1,549,000 (-1,000)
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الغاز:  937.000 (-4000)
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