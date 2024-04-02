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لبنان

بمبادرة من رجل أعمال... اعادة تأهيل مقر الاطفائية في صيدا

Lebanon 24
02-04-2024 | 01:30
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إنتهت أمس أعمال ورشة إعادة تأهيل مقر إطفائية بلدية صيدا الكائن على الكورنيش البحري التي استمرت نحو شهر ونصف الشهر ،  بمبادرة من رجل الأعمال حسين أبو عيد.

وتسلمت قيادة فوج الإطفاء المقر حيث شملت الأعمال الدهان والصحية والنش والكهرباء، بالإضافة إلى تخطيط شعار المقر على الواجهة البحرية.
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وشكر مجلس بلدية صيدا برئاسة الدكتور حازم خضر بديع وقيادة فوج الإطفاء   ابوعيد على هذه المبادرة  والأعمال التي تم تنفيذها من قبل اختصاصيين في إعادة التأهيل والصيانة.
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