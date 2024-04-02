بمبادرة من رجل أعمال... اعادة تأهيل مقر الاطفائية في صيدا

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إنتهت أمس أعمال ورشة إعادة تأهيل مقر إطفائية بلدية صيدا الكائن على الكورنيش البحري التي استمرت نحو شهر ونصف الشهر ، بمبادرة من رجل الأعمال حسين أبو عيد.وتسلمت قيادة فوج الإطفاء المقر حيث شملت الأعمال الدهان والصحية والنش والكهرباء، بالإضافة إلى تخطيط شعار المقر على الواجهة البحرية.وشكر مجلس بلدية صيدا برئاسة الدكتور حازم خضر بديع وقيادة فوج الإطفاء ابوعيد على هذه المبادرة والأعمال التي تم تنفيذها من قبل اختصاصيين في إعادة التأهيل والصيانة.