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لبنان

"الخارجية" تُدين اعتداء إسرائيل على القنصلية الإيرانية بدمشق: خرق موصوف للقانون الدولي

Lebanon 24
02-04-2024 | 02:52
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداء الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، مؤكدة أن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولي، وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية.
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وتقدمت الوزارة بخالص العزاء من حكومة الجمهورية الاسلامية في إيران وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ورأت الوزارة أن هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والاعراف الدولية يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الاقليميين والدوليين.

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