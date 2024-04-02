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لبنان

الوزير سلام عن جريمة الاشرفية: تستدعي رفع جهوزية كل المسؤولين

Lebanon 24
02-04-2024 | 04:12
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كتب وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام عبر منصة "اكس":" الجرائم المتنقّلة والتي باتت يومية في بيروت وصلت اليوم إلى إختراق حرمة المنازل واستباحة المواطن وأسرته من دون اي تردد او رادع. أمر مريب ومخيف ومعيب، يستدعي رفع جهوزية كل المسؤولين لتوفير الأمن والأمان لأبناء وطنهم وإعلان حال طوارئ امنية فوراً وإنزال عقوبات استثنائية وفورية لكل من يتعرّض لأمن وسلامة المواطن ،لأنّ المس بأمن المواطن مس بالأمن القومي".
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اضاف: "الجريمة التي هزّت منطقة الأشرفية في بيروت على أيدي مجرمين أجانب، تُرتّب تحمّل مسؤوليتها ليس من القوى الأمنية فحسب، بل من خلال الإسراع في القاء القبض على القاتلين والسارقين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم من قبل القضاء كي يكونوا عبرة لسواهم، بل من ممثلي الأمّة والحكومة أيضاً ككلّ والمحافظين والبلديات، من خلال الشروع في إعداد خطّة طارئة مُحكَمَة شعارها "الأمن خطّ أحمر". أبناء وطنكم ومدنكم ومناطقكم أمانة في أعناقكم!".
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