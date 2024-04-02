في البترون.. الاعتداء على شرطي بلدية (صور)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة انقضاض احد الاشخاص على عنصر من شرطة بلدية البترون بالضرب المبرح بواسطة عصا وذلك أمام أعين العديد المارة من دون ان يتمكن أحد من ردعه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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