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لبنان

شهيد جديد لـ "الحزب".. بيان يكشف إسمه

Lebanon 24
02-04-2024 | 04:37
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء، عن استشهاد حسين رضا يوسف "هادي" مواليد عام 1986 من بلدة الخيام في جنوب لبنان.
 
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