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لبنان

تجمع لمتطوعي الدفاع المدني في ساحة رياض الصلح.. هذا ما يطالبون به

Lebanon 24
02-04-2024 | 04:39
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ينفذ عدد من متطوعي الدفاع المدني اعتصاما في ساحة رياض الصلح في بيروت وذلك للمطالبة بمعالجة ملف تثبيتهم وصرف مستحقاتهم المتراكمة منذ اكثر من 6 أشهر.
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اعتصام

رياض الصلح

الدفاع المدني

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