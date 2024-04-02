تجمع لمتطوعي الدفاع المدني في ساحة رياض الصلح.. هذا ما يطالبون به

ينفذ عدد من متطوعي الدفاع المدني اعتصاما في ساحة رياض الصلح في بيروت وذلك للمطالبة بمعالجة ملف تثبيتهم وصرف مستحقاتهم المتراكمة منذ اكثر من 6 أشهر.



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