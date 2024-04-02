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لبنان

اسطفان: "٢ نيسان مش بس ذكرى"

Lebanon 24
02-04-2024 | 04:45
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان عبر منصة "اكس": "بقلب زحلة، بـ٢ نيسان، كل لحظة بتحمل وزن تاريخ مجبول بالإيمان والتضحية. هاليوم ما بيمر متل أي يوم، هوي فرصة نعيد فيها تعريف معنى الوفاء لتراب هالأرض وسماها. هو مش بس ذكرى، هوي وعد منا لروح كل الابطال يلّي ضحّوا كرمال هالارض وكرمالنا. زحلة، يلي كل زاوية وكل شارع فيها بيحكوا قصة بطلة وبطل وقصة صمود وإيمان بحق الحياة والحرية وقصة عن شعب قال لا للانكسار".
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أضاف: "بهاليوم، منجدّد الوعد لأرضنا ولتاريخنا ولشهدائنا، إنو نبقى دايمًا على العهد، نحمي قصة زحلة، قصة كل لبناني. من قلب هالمدينة، رسالتنا لكل زحلي ولبناني: "نحنا أقوياء بذكرانا، عظماء بتضحياتنا، وموحدين بحبنا لهالأرض".
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