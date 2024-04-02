عسيران: العمل ضد القنصلية الإيرانية خارج عن الأعراف الدولية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران ، في بيان، ان "هذا الحدث ضد القنصلية الإيرانية في سوريا، والعدوان الإسرائيلي عليها يعتبر اعلان حرب بكل معنى الكلمة، وقد طالب الإيرانيون مرارا بعدم توسيع الحرب، ولكن هذا العمل ضد القنصلية الإيرانية يعتبر خارج عن الأعراف الدولية وهذا ما ينذر بحرب إقليمية لا يعرف الى اين قد تصل، وهنا تقع مسؤولية كبرى على دول العالم الداعمة لإسرائيل بالمباشرة او بالمداورة ان تضع حدا لما هو حاصل من مظالم في غزة، ولهذا المسار التصعيدي الذي تسلكه إسرائيل".

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