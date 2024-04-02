المفتي قبلان: لم تختبر تل أبيب مواجهة الإنتقام التي تنتظرها

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "كل العزاء للقيادة والشعب الإيراني الشريك بقضايا المنطقة ومصالحها، ولن تفلت تل أبيب مما اقترفته يداها، وثمن الهجوم الذي طال قنصلية طهران في دمشق كبير وخطير جداً، وإسرائيل تغامر وترتكب أسوأ حماقاتها على الإطلاق، وحتى اللحظة لم تختبر تل أبيب مواجهة الإنتقام التي تنتظرها، ولحظة الصبر تنتهي، وواقع المنطقة قريب جداً من أسوأ انفجار".

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