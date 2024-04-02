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لبنان

لجنة مستخدمي ومتعاقدي مستشفى الحريري حذرت من خطوات تصعيدية في حال لم تحول الزيادات المقرة

Lebanon 24
02-04-2024 | 04:07
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اعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الجامعي  انه "بعد إقرار الزيادات على الرواتب بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، تفاجأنا بتحويل رواتب موظفي مستشفى الحريري الحكومي دون الزيادة المقرة بجزأيها لناحية الراتبين الاضافيين ومنحة البنزين و المفعول الرجعي وزيادة بدل غلاء المعيشة، وعند الاستفسار عن السبب أو موعد الدفع لم نسمع جوابا واضحا من الإدارة رغم الظروف التي يمر بها الموظف ورغم حضورنا اليومي دون انقطاع لتأمين استمرارية هذا الصرح وتلبية حاجة المرضى وخدمتهم".
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اضاف البيان: "وفي الوقت الذي أقرت الحكومة بدل مثابرة لموظفي الإدارات العامة ،وهو حقهم الطبيعي نجد ادارتنا تحرمنا من أبسط الحقوق وأقلّها ،وتطالب الموظف بالحضور والاستمرار كأن شيئا لم يكن، ورغم كل ذلك نستمر كممثلين عن الموظفين بالتواصل والحوار مع الإدارة في السعي لتحصيل حقوقنا إلا أننا نُبادل بعدم الوضوح وعدم صرف مستحقاتنا بشكل غير مبرر". 
وختم البيان: "بناء لما تقدم وفي حال لم يتم تحويل الزيادات المقرة آخر هذا الأسبوع، فإننا مضطرين لإتخاذ خطوات إحتجاجية تصعيدية مع بداية الأسبوع المقبل على أن تُعلن في حينه".

 
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