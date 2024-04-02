"التوحيد العربي" استنكر استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق: انتهاك صارخ للقوانين

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استنكر "حزب التوحيد العربي" في بيان "العدوان الصهيوني الإرهابي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وأدّى لاستشهاد العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهم".واعتبرت الأمانة في بيانها أن "هذا العدوان اعتداء سافر على سيادة الأراضي السورية وانتهاك صارخ للقوانين الدبلوماسية والدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية".وأعرب البيان عن "تضامن الحزب مع إيران وسوريا في وجه هذا العدوان النازي الغاشم"، مطالباً مجلس الأمن الدولي بـ "ضرورة التحرك الفاعل لردع الاحتلال وقادته المجرمين، بوقف عدوانهم على قطاع غزة والمنطقة".