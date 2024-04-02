اعتصام لعناصر الدفاع المدني في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن بدء اعتصام عناصر الدفاع المدني في طرابلس.

وقد طالبوا باقرار حقوقهم مقابل البقاء في الخدمة، مقدمين الاعتذار للمواطنين عن عدم تلبية أي نداء إن لم يحصلوا على رواتبهم.