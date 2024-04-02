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لبنان

اعتصام لعناصر الدفاع المدني في طرابلس

Lebanon 24
02-04-2024 | 05:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن بدء اعتصام عناصر الدفاع المدني في طرابلس.
 
وقد طالبوا باقرار حقوقهم مقابل البقاء في الخدمة، مقدمين الاعتذار للمواطنين عن عدم تلبية أي نداء إن لم يحصلوا على رواتبهم.
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