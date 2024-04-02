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لبنان

بالصور.. حريق كبير داخل متجر لبيع الأحذية

Lebanon 24
02-04-2024 | 05:33
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل متجر لبيع الاحذية في الحدث - بعبدا. 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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الحدث

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