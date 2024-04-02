مكتب فضل الله يُحدّد أوّل أيّام عيد الفطر.. هذا ما أعلنه

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أعلن المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله، في بيان أنّ "يوم الأربعاء الواقع فيه 10 نيسان 2024، هو أوّل أيّام عيد الفطر السّعيد، بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة الّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانيّة رؤيته في أغلب مناطق العالم".