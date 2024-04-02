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لبنان

إشكال وتضارب بسبب فتاة.. إليكم ما جرى في طرابلس

Lebanon 24
02-04-2024 | 05:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع في محلة ساحة النور في طرابلس تطوّر الى عراك وتضارب بالايدي، دون تسجيل اصابات.
 
وبحسب ما افادت المصادر الميدانية ان سبب الاشكال يعود إلى معاكسة أحد سائقي الباصات لفتاة. 
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طرابلس

ساحة النور

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