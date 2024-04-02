إشكال وتضارب بسبب فتاة.. إليكم ما جرى في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع في محلة ساحة النور في طرابلس تطوّر الى عراك وتضارب بالايدي، دون تسجيل اصابات.



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وبحسب ما افادت المصادر الميدانية ان سبب الاشكال يعود إلى معاكسة أحد سائقي الباصات لفتاة.