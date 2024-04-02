في زوطر.. محضر ضبط بحق صاحب مؤسسة

تابع مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم على محال اللحوم والخضار والفاكهة والحلويات والأفران ومحطات المحروقات في نطاق النبطية: زفتا، وحبوش، وزوطر الشرقية والغربية، كما وجالوا على بلدة إبل السقي قضاء مرجعيون.

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وتم الكشف والتأكد من أن أصحاب المؤسسات التجارية يلتزمون بإعلان الأسعار ونسب الأرباح وحسن وجودة البضاعة المعروضة في محالهم.

وقد سُطّر محضر ضبط بحق صاحب مؤسسة في زوطر الشرقية لعدم إعلانه عن الأسعار، وقد تم تحذير بعض التجار لضرورة الإلتزام بإعلان الأسعار على كافة المعروضات في محالهم تحت طائلة تسطير محاضر بحق المخالفين.