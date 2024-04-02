جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء وهذا جدول أعمالها المقترح

أعلن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بمواضيع ضروريّة.

Advertisement