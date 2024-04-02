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لبنان
جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء وهذا جدول أعمالها المقترح
Lebanon 24
02-04-2024
|
06:26
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أعلن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بمواضيع ضروريّة.
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