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لبنان

بكمين محكم... توقيف سارقين يسلبان الضحايا بقوة السلاح في بيروت!

Lebanon 24
02-04-2024 | 06:36
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السّرقة والسّلب بقوّة السّلاح، وبخاصةٍ في محلّة وسط بيروت، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، رصدت نشاط عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سلب وسرقة في المنطقة المذكورة، حيث يتنقلان على متن دراجة آليّة، ويشهران سلاح حربي بوجه الضّحايا لترهيبهم وسلبهم أموالهم وهواتفهم.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت هذه المفرزة الى تحديد أفراد العصابة، وهما:

- م. م. (من مواليد عام ۲۰۰5، سوري)

- م. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)

بتاريخ 24-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا في محلّة "زيتونة باي" - وسط بيروت، حيث أوقفتهما، على متن دراجة نوع " 150 GR" لون أسود من دون لوحة، تم ضبطها.

وقد تبيّن أنهما قد نفّذا بالتاريخ ذاته، عملية سلب طالت شخصين كانا يمارسان رياضة المشي في محلّة "البيال"، حيث ترجلا عن الدّراجة وشهر أحدهما مسدسًا حربيًا باتجاههما وسلباهما حقيبتين بداخل كل واحدة مبلغ مالي وهاتف خلوي وأوراق ثبوتية.

بتفتيشهما والدّراجة ضُبِط مسدّس حربي، وكميّة من مادتي كريستال ميث المخدّرة وحشيشة الكيف.

أودع الموقوفان القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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