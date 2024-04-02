الرئيس بري استقبل وزير الداخلية في عين التينة.. وأبرق معزيًا لخامنئي ورئيسي

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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية. وغادر الوزير المولوي دون الإدلاء بأي تصريح .كما استقبل الرئيس بري أيضاً ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري.على صعيد آخر أبرق دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي ولرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف مديناً ومستنكراً الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق ومعزياً بشهداء العدوان.وقال بري في برقية التعزية:" بإسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي ندين ونستنكر العدوان الإسرائيلي الجبان الذي إستهدف قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي أدى إلى ارتقاء كوكبة من المجاهدين الأبرار الذين نذروا أنفسهم على مدى عقود لدعم ونصرة قضايا المستضعفين فقضوا شهداء غيلة وغدراً".