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لبنان

في صيدا.. قوى الأمن تحجز الدراجات النارية المخالفة

Lebanon 24
02-04-2024 | 07:06
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واصلت قوى الأمن الداخلي بناءً لتعليمات قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد الأمير ماجد الأيوبي حجز الدراجات النارية المخالفة في صيدا.
 
وقد تم حجز عشرات الدراجات المخالفة في مختلف أحياء صيدا والتشديد على "ضرورة التزام شروط السلامة العامة وقوانين السير".(الوكالة الوطنية للإعلام)
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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