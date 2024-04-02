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لبنان

بو صعب خلال استقباله فرونتسكا: نستنكر الإعتداء على اليونيفيل

Lebanon 24
02-04-2024 | 07:24
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بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه في مجلس النواب، مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة يوانا فرونتسكا، ملف الانتخابات الرئاسية والبلدية، حيث شدّد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات.

واستنكر بو صعب خلال اللقاء "الاعتداء الخطير الحاصل على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، الامر الذي يشكّل مؤشراً خطيراً"، معتبرا انه "خرق فاضح لكافة القوانين الدولية".
 
كذلك  استنكر بو صعب "الاعتداء الذي طال دورية لقوات اليونيفيل في الجنوب". 
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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