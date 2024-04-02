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لبنان

جنبلاط استنكر استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق: انتهاك للقوانين الدولية

Lebanon 24
02-04-2024 | 07:43
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استنكر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الإستهداف الإسرائيلي لمقر القنصلية الإيرانية في دمشق، إذ تقدّم بالتعزية من الجمهورية الإسلامية في إيران بالضحايا الذين سقطوا في مبنى القنصلية.
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وأكّد جنبلاط إدانته لاستهداف المقار الديبلوماسية الذي يعد انتهاكا للقوانين الدولية ولقواعد الحصانة الديبلوماسية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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