جنبلاط استنكر استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق: انتهاك للقوانين الدولية

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استنكر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الإستهداف الإسرائيلي لمقر القنصلية الإيرانية في دمشق، إذ تقدّم بالتعزية من الجمهورية الإسلامية في إيران بالضحايا الذين سقطوا في مبنى القنصلية.وأكّد جنبلاط إدانته لاستهداف المقار الديبلوماسية الذي يعد انتهاكا للقوانين الدولية ولقواعد الحصانة الديبلوماسية.