سليم التقى سفيرة ايطاليا في زيارة وداعية

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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.وأعرب الوزير سليم عن تقديره لجهود السفيرة بومباردييري في تعزيز العلاقات الايطالية- اللبنانية"، مثمناً دعم ايطاليا المستمر للبنان لا سيما المساعدات التي تقدمها للجيش ".وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة.وعرض وزير الدفاع مع كلّ من النواب: الياس اسطفان، ملحم الحجيري وأديب عبد المسيح ، آخر التطورات في البلاد. (الوكالة الوطنية للإعلام)