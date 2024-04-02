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لبنان

بعد لقاء جمعه مع الوزير المكاري.. هذا ما كشفه الأسمر عن وضع "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
02-04-2024 | 07:52
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، اليوم في مكتبه، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم للوزير المكاري هي زيارة معايدة، وفي نفس الوقت زيارة شكر لإنجازه العقد الاستشفائي في تلفزيون لبنان، وأيضاً للمطالبة بتطبيق القوانين التي تختص برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص على موظفي تلفزيون لبنان"،  شاكراً المكاري على "سعيه في هذا الاطار وسعيه الدائم لافادة تلفزيون لبنان من المراسيم التي تصدر للقطاع العام وذكره بالأسم".
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وأشار الأسمر إلى أن "تلفزيون لبنان يعاني ما يعانيه من مشاكل"، مشدداً على "ضرورة معالجة هذه المشاكل في هذه المرحلة والتي تتعلق بالموظفين وضرورة حصولهم على حقوقهم كاملة، إن لناحية انتسابهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او إفادتهم من المراسيم المتعلقة بغلاء المعيشة، ما ينعكس إيجابا على التعويضات" و إن لإفادتهم من المراسيم التي تصدر للقطاع العام".   

وأكد الاسمر "حاجة تلفزيون لبنان إلى عملية استنهاض كبيرة"، وقال: "الوزير المكاري مهتم بالموضوع ووضعنا في أجواء مهمة يحضرها لتلفزيون لبنان ودراسات تخص القناة 5 والأرشيف".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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