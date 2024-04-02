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لبنان

إعادة تشغيل محطة مياه الوزاني

Lebanon 24
02-04-2024 | 07:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والبعثة الدولية للصليب الأحمر في لبنان من إعادة تشغيل محطة مياه الوزاني التي تعرضت لغارة إسرائيلية في 6 شباط الماضي وتسببت بقطع المياه عن 35 بلدة جنوبية.
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الوزاني

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