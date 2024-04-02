أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والبعثة الدولية للصليب الأحمر في لبنان من إعادة تشغيل محطة مياه الوزاني التي تعرضت لغارة إسرائيلية في 6 شباط الماضي وتسببت بقطع المياه عن 35 بلدة جنوبية.

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