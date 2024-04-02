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لبنان

المطران ابراهيم شكر وزير الداخلية: كلماتكم ألهمتنا المضي قدمًا في رحلتنا

Lebanon 24
02-04-2024 | 08:04
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وجه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رسالة شكر الى  وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لزيارة المعايدة في مطرانية سيدة النجاة، جاء فيها :
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"نسعد بتوجيه هذه الرسالة إليكم، معبّرين عن خالص شكرنا وتقديرنا لكرمكم ولزيارتكم الكريمة التي قمتم بها لمطرانية سيدة النجاة في زحلة، حيث أضفتم لحظات من السرور والبهجة على أعيادنا وعلى قلوبنا وقلوب جميع الزحليين.

تلقيتمونا بأسلوبكم الودي والمحترم، وأبديتم اهتمامًا حقيقيًا بالقضايا والتحديات التي طرحناها عليكم، مما يعكس روح الخدمة والمسؤولية التي تتحلون بها".

وأضاف المطران ابراهيم في رسالته:" نثمن بشدة وقتكم القيم الذي قضيتموه معنا، ونشكركم على كلماتكم الطيبة والمشجعة التي أثرت فينا وألهمتنا المضي قدمًا في رحلتنا نحو خدمة المجتمع وتقدمه.

نعدكم بأن نواصل العمل بجد وإخلاص، ونسعى دومًا لبناء مجتمع أفضل وأكثر تقدمًا تحت قيادتكم الرشيدة".

وختم رسالته قائلاً:" نتمنى لكم دوام التوفيق والسداد في مسيرتكم الوطنية، ونتطلع إلى لقاءات مستقبلية تجمعنا لنتبادل الأفكار والآراء في سبيل خدمة وطننا العزيز لبنان". 
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