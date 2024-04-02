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لبنان

المفتي سوسان يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر

Lebanon 24
02-04-2024 | 08:09
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أعلن مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان "اعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك "نظرا للظروف الراهنة في البلد وما يتعرض له أخوتنا في فلسطين وعلى أرض غزة العزة وأهلنا في الجنوب من هجمة صهيونية نازية بربرية".
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وجاء في بيان صادر عن دار الإفتاء في صيدا : "يؤدي مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم أنيس سوسان صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا . تقام الصلاة في تمام السابعة صباحا. وبعد صلاة العيد يتوجه المفتي  والمؤمنون الى ساحة الشهداء لقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة". 

واضاف: "ونظراً للظروف الراهنة في البلاد وما يتعرض له أخوتنا في فلسطين وعلى أرض غزة العزة وأهلنا في الجنوب الحبيب من هجمة صهيونية نازية بربرية، يعتذر المفتي سوسان عن " عدم تقبل التهاني بالعيد ونكتفي بالصلاة والدعاء أن يتقبل الله تعالى الشهداء ويشفي الجرحى ويعين الأرامل ويرعى بحفظه الأيتام ويوحد صفوف الأمة لمواجهة العدو إنه سميع مجيب". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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