نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان تدعو الأعضاء لانتخاب مجلس جديد

Advertisement

دعت نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات في لبنان أعضاءها لإنتخاب 12 عضواّ لمجلسها التنفيذي، عند الساعة الاولى من بعد ظهر الخميس في 18 نيسان، في مكتب النقابة في سن الفيل.واشارت النقابة الى أنه إذا لم يكتمل النصاب في الدورة الأولى، ستؤجل الإنتخابات الى دورة ثانية ستجرى في 25 نيسان 2024 في نفس المكان والزمان.ودعت النقابة الراغبين بالترشح بتقديم طلبات ترشحهم في مهلة اقصاها 15 نيسان 2024 في مكتب النقابة.(الوكالة الوطنية للإعلام)