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لبنان

نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان تدعو الأعضاء لانتخاب مجلس جديد

Lebanon 24
02-04-2024 | 09:00
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دعت نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات في لبنان أعضاءها لإنتخاب 12 عضواّ لمجلسها التنفيذي، عند الساعة الاولى من بعد ظهر الخميس في 18 نيسان،  في مكتب النقابة في سن الفيل.

واشارت النقابة الى أنه إذا لم يكتمل النصاب في الدورة الأولى، ستؤجل الإنتخابات الى دورة ثانية ستجرى في 25 نيسان 2024 في نفس المكان  والزمان.
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ودعت النقابة الراغبين بالترشح بتقديم طلبات ترشحهم في مهلة اقصاها 15 نيسان 2024 في مكتب النقابة.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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