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لبنان

الحريري لمناسبة اليوم العالمي للتوحدّ: كل التقبل والتعاطف والحب

Lebanon 24
02-04-2024 | 09:17
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كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر حسابه على منصة "اكس" لمناسبة اليوم العالمي للتوحد والذي يصادف في 2 نيسان :"في اليوم العالمي للتوحد...كل التقبل والتعاطف والحب والأمل".
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سعد الحريري

اليوم العالمي للتوحدّ

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