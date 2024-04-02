الحريري لمناسبة اليوم العالمي للتوحدّ: كل التقبل والتعاطف والحب

كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر حسابه على منصة "اكس" لمناسبة اليوم العالمي للتوحد والذي يصادف في 2 نيسان :"في اليوم العالمي للتوحد...كل التقبل والتعاطف والحب والأمل".

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