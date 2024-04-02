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لبنان
جلسة لمجلس الوزراء الخميس
Lebanon 24
02-04-2024
|
09:43
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 4 - 4 - 2024 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المبينة في الجدول الموزع.
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