Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الخميس

Lebanon 24
02-04-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1182273-638476732360693911.png
Doc-P-1182273-638476732360693911.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 4 - 4 - 2024 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المبينة في الجدول الموزع. 
 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
برئاسة ميقاتي.. إنطلاق جلسة مجلس الوزراء في السرايا
lebanon 24
02/04/2024 19:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوزراء الى السرايا تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد قليل
lebanon 24
02/04/2024 19:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد أمين سلام أول الواصلين الى السرايا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
02/04/2024 19:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لم يصل حتى اللحظة اي وزير الى السرايا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقررة عند التاسعة والنصف. وأفيد أن عدداً من الوزراء يحاولون التفاوض مع العسكريين المتقاعدين لفتح الطريق أمامهم تمهيداً للوصول الى السرايا
lebanon 24
02/04/2024 19:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24

السراي

جلسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2024-04-02
12:08 | 2024-04-02
12:05 | 2024-04-02
12:00 | 2024-04-02
11:49 | 2024-04-02
11:30 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24