جلسة لمجلس الوزراء الخميس

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 4 - 4 - 2024 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المبينة في الجدول الموزع.

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