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لبنان

عاجل من الجنوب.. غارة إسرائيلية وإصابة إمرأة بجروح خطيرة

Lebanon 24
02-04-2024 | 09:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مسيّرة إسرائيلية اغارت على أحد المنازل في بلدة يارين الحدودية، ما ادى الى اصابة السيدة ع. ع. بجروح خطيرة. 
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