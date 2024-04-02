شيخ العقل دان استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق: انتهاك فاضح للقوانين الدولية

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استنكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الإعتداء الإسرائيلي على مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق، وبما يمثل من انتهاك فاضح للقوانين الدولية والدبلوماسية، وتقدم بالتعازي من الجمهورية الإسلامية في إيران وذوي الضحايا الذين سقطوا، متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.والتقى الشيخ أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وفداً من "لقاء الاحزاب"، ضم كلا من: د. علي ضاهر عن حزب الله، د. علي عبدالله عن حركة امل، د. علي سيف الدين عن حزب البعث، الشيخ شريف توفيق توتيّو عن جبهة العمل الاسلامي، مهدي مصطفى عن الحزب العربي وعصمت العريضي عن حزب التوحيد العربي، وجه لسماحته دعوة للمشاركة في "اللقاء الوطني الواسع، نصرة لفلسطين وحرصاً على سيادة لبنان".كذلك التقى وكيل داخلية عاليه في الحزب التقدمي الاشتراكي يوسف دعيبس، بحضور مدير الاوقاف نزيه زيعور. كما استقبل وفداً ضمّ، رئيس بلدية عين وزين شادي الحسنية، رئيسة الجمعية الخيرية النسائية في البلدة شادية الحميدي الحسنية والمحامية ريتا حلاوي، بحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس المذهبي المحامي نشأت هلال والمستشار الشيخ د. رمزي سري الدين. ثم السيد طلال الضاهر من عرب خلدة وال غصن، لدعوته الى الافطار السنوي الاول عن روح الشهيد عمر غصن، بحضور عضو مجلس الادارة في المجلس المذهبي الاستاذ ناجي صعب. واستقبل في دارته في شانيه امس السيدين ربيع عمار ورامي أنور ضو، بحضور نجله رجل الاعمال السيد ريان أبي المنى.من جهة ثانية أجرى شيخ العقل اتصالات مهنئة بحلول عيد الفصح المبارك شملت البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي، كاثوليكس الأرمن الأورثوذكس لبيت كيليا البطريرك ارام الاول و البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك.وكان شيخ العقل زار الشيخ نزار ابو جابر في منزله في ضهور العبادية، برفقة القاضي الشيخ غاندي مكارم ونجل شيخ العقل السيد ريان أبي المنى ووفد مرافق. وجال لتقديم واجب التعازي على بلدات بتاتر بالمرحوم أبو كريم بهاء حكمت غريزي، بعلشميه بالمرحوم أبو ماجد منذر ابي فراج، العبادية بالمرحومة ام حسام نجلا حمدان حمدان ارملة الشيخ ابو حسام انيس فرج وبالمرحومة ام ربيع مهى يوسف شهيب حرم المرحوم أبو ربيع كمال بركة.