25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شيخ العقل دان استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق: انتهاك فاضح للقوانين الدولية
Lebanon 24
02-04-2024
|
10:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الإعتداء الإسرائيلي على مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق، وبما يمثل من انتهاك فاضح للقوانين الدولية والدبلوماسية، وتقدم بالتعازي من الجمهورية الإسلامية في إيران وذوي الضحايا الذين سقطوا، متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
Advertisement
والتقى الشيخ أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وفداً من "لقاء الاحزاب"، ضم كلا من: د. علي ضاهر عن حزب الله، د. علي عبدالله عن حركة امل، د. علي سيف الدين عن حزب البعث، الشيخ شريف توفيق توتيّو عن جبهة العمل الاسلامي، مهدي مصطفى عن الحزب العربي وعصمت العريضي عن حزب التوحيد العربي، وجه لسماحته دعوة للمشاركة في "اللقاء الوطني الواسع، نصرة لفلسطين وحرصاً على سيادة لبنان".
كذلك التقى وكيل داخلية عاليه في الحزب التقدمي الاشتراكي يوسف دعيبس، بحضور مدير الاوقاف نزيه زيعور. كما استقبل وفداً ضمّ، رئيس بلدية عين وزين شادي الحسنية، رئيسة الجمعية الخيرية النسائية في البلدة شادية الحميدي الحسنية والمحامية ريتا حلاوي، بحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس المذهبي المحامي نشأت هلال والمستشار الشيخ د. رمزي سري الدين. ثم السيد طلال الضاهر من عرب خلدة وال غصن، لدعوته الى الافطار السنوي الاول عن روح الشهيد عمر غصن، بحضور عضو مجلس الادارة في المجلس المذهبي الاستاذ ناجي صعب. واستقبل في دارته في شانيه امس السيدين ربيع عمار ورامي أنور ضو، بحضور نجله رجل الاعمال السيد ريان أبي المنى.
من جهة ثانية أجرى شيخ العقل اتصالات مهنئة بحلول عيد الفصح المبارك شملت البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي، كاثوليكس الأرمن الأورثوذكس لبيت كيليا البطريرك ارام الاول و البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك.
وكان شيخ العقل زار الشيخ نزار ابو جابر في منزله في ضهور العبادية، برفقة القاضي الشيخ غاندي مكارم ونجل شيخ العقل السيد ريان أبي المنى ووفد مرافق. وجال لتقديم واجب التعازي على بلدات بتاتر بالمرحوم أبو كريم بهاء حكمت غريزي، بعلشميه بالمرحوم أبو ماجد منذر ابي فراج، العبادية بالمرحومة ام حسام نجلا حمدان حمدان ارملة الشيخ ابو حسام انيس فرج وبالمرحومة ام ربيع مهى يوسف شهيب حرم المرحوم أبو ربيع كمال بركة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يستخدم الدولار في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يستخدم الدولار في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
15:54 | 2024-04-01
01/04/2024 03:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة طقس نيسان: بعد الموجة الدافئة استعدوا للأمطار.. الحرارة ستتراجع 10 درجات!
Lebanon 24
مُفاجأة طقس نيسان: بعد الموجة الدافئة استعدوا للأمطار.. الحرارة ستتراجع 10 درجات!
02:16 | 2024-04-02
02/04/2024 02:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مصانع أسلحة متطورة تنتشر في لبنان.. من يملكها؟
Lebanon 24
مصانع أسلحة متطورة تنتشر في لبنان.. من يملكها؟
14:00 | 2024-04-01
01/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان سيحلّ مكان عماد مغنية في "حزب الله".. آخر معلومة عن محمد زاهدي!
Lebanon 24
كان سيحلّ مكان عماد مغنية في "حزب الله".. آخر معلومة عن محمد زاهدي!
12:32 | 2024-04-01
01/04/2024 12:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في جدرا.. والجيش ينتشر
Lebanon 24
توتر في جدرا.. والجيش ينتشر
15:56 | 2024-04-01
01/04/2024 03:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:10 | 2024-04-02
ممثل الراعي ترأس صلاة الجناز لراحة نفس السعد
12:08 | 2024-04-02
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخصٍ سوريّ... إليكم ما كشفته عنه
12:05 | 2024-04-02
"لبنان القويّ": نُؤيّد الحوار الحاصل في بكركي
12:00 | 2024-04-02
عمليتان لـ"الحزب" ضدّ إسرائيل... ماذا استهدف فيهما؟
11:49 | 2024-04-02
الوضع متوتّر... تأهب إسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان
11:30 | 2024-04-02
خبر مهم جدّاً... هذا ما أعلنه مدير عام تعاونية موظفي الدولة (صور)
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
02/04/2024 19:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
02/04/2024 19:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
02:48 | 2024-03-25
02/04/2024 19:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24