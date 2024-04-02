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لبنان

عثمان عرض مع ياسين الأوضاع العامة

Lebanon 24
02-04-2024 | 10:23
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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لبنان

عماد عثمان

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