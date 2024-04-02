عثمان عرض مع ياسين الأوضاع العامة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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