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لبنان
لماذا يشعر وزير الدفاع الإسرائيليّ بالقلق من أمين عام "الحزب"؟
Lebanon 24
02-04-2024
|
13:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ موقع "واينت" الإخباري العبري قال إنّ "وزير الدفاع يوآف غالانت يُفكّر في كيفية إعداد الإسرائيليين إذا نشبت حرب شاملة مع لبنان".
وأوضح الموقع في تقريره، "إذا افترضنا أن إسرائيل مسؤولة عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي، فستنشأ حاجة حقيقية لإعداد الشعب بالكامل لمواجهة واسعة النطاق مع حزب الله ورعاته الإيرانيين".
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ووفقا للموقع، "فقد أصدر غالانت الخميس الماضي تعليماته للمسؤولين بإجراء مسح لكيفية إدراك الجمهور لاحتمال الحرب، لتحديد أفضل السبل لتقديم المعلومات استعدادا لاحتمال كهذا".
وذكر الموقع أن "هناك إجماعا بين المسؤولين على الحاجة إلى حملة عامة، رغم أن ما ستتضمنه لا يزال قيد المناقشة".
وتابع "أن وزير الدفاع يشعر بالقلق ليس فقط من رد فعل الجمهور الإسرائيلي على احتمال الحرب المتزايد، ولكن أيضا من رد فعل حسن نصرالله على حملة التوعية العامة هذه".
وأشار إلى أنه "يُعتقد أن نصرالله من المتابعين المهوّسين لوسائل الإعلام الإسرائيلية وكثيرا ما حلل بخطاباته المشاعر العامة في إسرائيل، ولذلك قد ينظر إلى مثل هذه الحملة على أنها فرصة لتكثيف الصراع العسكري مع إسرائيل".
وأردف الموقع، "أن نصرالله حقق بالفعل نصرا استراتيجيا في إجلاء المواطنين من المجتمعات القريبة من الحدود اللبنانية، لكنه تكبد أيضا خسائر كبيرة في أشهر القتال، وتم إرجاع قوات الرضوان النخبوية التابعة له إلى بُعد نحو 5 كيلومترات من الحدود، كما تزايدت الضغوط داخل لبنان لتجنب الحرب".
وأشار إلى أن "معضلة الحملة تطارد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي منذ 2006، وحتى لو ركزت وسائل الإعلام على العدد الدقيق لصواريخ حزب الله، فإن الرأي السائد هو أن معظم الناس إما لا يعرفون الحقائق أو يفضلون تجاهلها".
وقال الموقع: "على سبيل المثال، يستطيع حزب الله أن يطلق عددًا من الصواريخ في يوم واحد مثل ما فعلته حماس في 7 تشرين الأول، أي 4000 صاروخ".
ونقل الموقع عن مصدر "إسرائيلي"، قوله: "علينا الإسراع بالحملة ضد لبنان فالمواطنون يحتاجون إلى معرفة ما نستعد له بالضبط، ليس للذعر، ولكن لزيادة الوعي، للاستعداد بدلاً من المماطلة".
وأضاف: "هذا لا يعني أن حربا واسعة النطاق ستندلع غدا، لكن الدفاع أمر بالغ الأهمية لأن الاستعداد ينقذ الأرواح".
وذكر المصدر أنّ "الجمهور يتقبل المبادئ التوجيهية ويتعيّن عليه التصرف بنفس الطريقة في حالة المواجهة الكاملة مع حزب الله". (عربي 21)
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