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لبنان

خبر مهم جدّاً... هذا ما أعلنه مدير عام تعاونية موظفي الدولة (صور)

Lebanon 24
02-04-2024 | 11:30
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أعلن مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، عبر حسابه على "فيسبوك"، عن رفع منح التعليم 50 ضعفاً.
 
 
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