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لبنان
عمليتان لـ"الحزب" ضدّ إسرائيل... ماذا استهدف فيهما؟
Lebanon 24
02-04-2024
|
12:00
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".
وكان "الحزب" أشار أيضاً، إلى أنّه استهدف "موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة".
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