أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابه ‏إصابة مباشرة". ‏



Advertisement وكان "الحزب" أشار أيضاً، إلى أنّه استهدف "موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابه ‏إصابة مباشرة". ‏