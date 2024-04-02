معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخصٍ سوريّ... إليكم ما كشفته عنه

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول تواجد أحدهم في سهل بلدة الفرزل البقاعيّة، وتبيّن أنّه يُدعى:ي. م (مواليد عام 1986، سوري)وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، وتأليف عصابة، وأسلحة.بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 20-3-2024 من إلقاء القبض عليه.سلم الموقوف الى مخفر المعلّقة لإجراء المقتضى القانوني بناء على إشارة القضاء المختص.