Advertisement

لبنان

معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخصٍ سوريّ... إليكم ما كشفته عنه

Lebanon 24
02-04-2024 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1182328-638476820039159454.jpeg
Doc-P-1182328-638476820039159454.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول تواجد أحدهم في سهل بلدة الفرزل البقاعيّة، وتبيّن أنّه يُدعى:
Advertisement

ي. م (مواليد عام 1986، سوري)
وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، وتأليف عصابة، وأسلحة.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 20-3-2024 من إلقاء القبض عليه.

سلم الموقوف الى مخفر المعلّقة لإجراء المقتضى القانوني بناء على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:07 | 2024-04-02
13:44 | 2024-04-02
13:36 | 2024-04-02
13:23 | 2024-04-02
13:18 | 2024-04-02
13:10 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24