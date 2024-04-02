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لبنان

هكذا خسر الفتى القاصر سليمان حياته (صورة)

Lebanon 24
02-04-2024 | 13:10
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تُوفي القاصر سليمان عبد العال، البالغ من العمر 16 عاماً، بعدما أُصيب بطلق ناريّ عن طريق الخطأ، أثناء لهوه ببندقية صيد.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الراحل من بلدة عزقي - قضاء الضنية.
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