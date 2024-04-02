هكذا خسر الفتى القاصر سليمان حياته (صورة)

تُوفي القاصر سليمان عبد العال، البالغ من العمر 16 عاماً، بعدما أُصيب بطلق ناريّ عن طريق الخطأ، أثناء لهوه ببندقية صيد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الراحل من بلدة عزقي - قضاء الضنية.