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لبنان

براجمة من صواريخ "الكاتيوشا"... هذا ما فعله "الحزب" مساء اليوم

Lebanon 24
02-04-2024 | 13:23
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "ردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة يارين ‏واصابة سيدة فيها، استهدف ‌مستعمرة "غشرهازيف" القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا".‏
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