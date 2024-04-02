براجمة من صواريخ "الكاتيوشا"... هذا ما فعله "الحزب" مساء اليوم

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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "ردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة يارين ‏واصابة سيدة فيها، استهدف ‌مستعمرة "غشرهازيف" القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا".‏