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لبنان

مذكرة عاجلة لوزير الداخليّة... إليكم من كلّف لتسيير أعمال مديرية الاحوال الشخصية

Lebanon 24
02-04-2024 | 13:36
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أصدر وزير الداخلية بسام مولوي مذكرة كلف بموجبها نجوى سويدان بمهام مدير الإدارية المشتركة وتسيير أعمال المديرية العامة للاحوال الشخصية وذلك لحين ملء المركزين الشاغرين وفقا للأصول القانونية.
 
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