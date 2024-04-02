Advertisement

لبنان

جرحى في حادث سير مروّع في البقاع الغربيّ

Lebanon 24
02-04-2024 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1182364-638476879865841179.jpg
Doc-P-1182364-638476879865841179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير مروّع على طريق عام الفاعور - البقاع الغربيّ.
 
 
وعُلِمَ عن إصابة أشخاص في الحادث، فيما بُتِرت قدم أحدهم.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و13 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
lebanon 24
02/04/2024 23:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع في بعلبك.. وسقوط عدد كبير من الجرحى
lebanon 24
02/04/2024 23:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
دكتور في الجامعة اللبنانيّة يتعّرض لحادث سير مروّع... وحالته حرجة
lebanon 24
02/04/2024 23:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين.. ماذا حصل؟
lebanon 24
02/04/2024 23:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

الفاعور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:37 | 2024-04-02
16:36 | 2024-04-02
16:18 | 2024-04-02
15:45 | 2024-04-02
15:39 | 2024-04-02
15:32 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24