Advertisement

لبنان

وزير الخارجيّة الإيطاليّة: متخوفون من تمدّد الصراع بين حزب الله وإسرائيل

Lebanon 24
02-04-2024 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1182393-638476938223175514.jpg
Doc-P-1182393-638476938223175514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجيّة الإيطاليّة أنتونيو تاجاني "متخوفون من تمدّد الصراع جنوبي لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل".
 
 
وأضاف  تاجاني لـ"العربية": "مهمتنا في البحر الأحمر هي لضمان الأمن لا الدخول في حرب أميركا مع الحوثيين".
Advertisement
 
 
وقال: "نحن ضدّ عملية إسرائيلية في رفح".
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:37 | 2024-04-02
16:36 | 2024-04-02
16:18 | 2024-04-02
15:45 | 2024-04-02
15:39 | 2024-04-02
15:32 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24