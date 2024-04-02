وزير الخارجيّة الإيطاليّة: متخوفون من تمدّد الصراع بين حزب الله وإسرائيل

قال وزير الخارجيّة الإيطاليّة أنتونيو تاجاني "متخوفون من تمدّد الصراع جنوبي لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل".

وأضاف تاجاني لـ"العربية": "مهمتنا في البحر الأحمر هي لضمان الأمن لا الدخول في حرب أميركا مع الحوثيين".

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وقال: "نحن ضدّ عملية إسرائيلية في رفح".