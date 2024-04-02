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لبنان
وزير الخارجيّة الإيطاليّة: متخوفون من تمدّد الصراع بين حزب الله وإسرائيل
Lebanon 24
02-04-2024
|
15:26
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قال وزير الخارجيّة الإيطاليّة أنتونيو تاجاني "متخوفون من تمدّد الصراع جنوبي لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل".
وأضاف تاجاني لـ"العربية": "مهمتنا في البحر الأحمر هي لضمان الأمن لا الدخول في حرب أميركا مع الحوثيين".
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وقال: "نحن ضدّ عملية إسرائيلية في رفح".
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