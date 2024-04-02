خوفٌ وهلع... سماع دوي انفجار قويّ في بلدة شماليّة وهذا ما تبيّن

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين رموا قنبلة صوتية في بلدة الكنيسة العكارية، وسُمِعَ دوي انفجارها في كافة أنحاء البلدة.



وقد تسببت القنبلة بحالة من الهلع والخوف في صفوف الاهالي وخصوصاً الأطفال.