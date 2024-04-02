Advertisement

لبنان

سيارة احترقت في طرابلس

Lebanon 24
02-04-2024 | 15:39
A-
A+
Doc-P-1182398-638476945093648887.jpg
Doc-P-1182398-638476945093648887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق داخل سيارة من نوع "أودي" مساء اليوم، بالقرب من مستديرة الخناق في طرابلس بسبب "ماس" كهربائيّ.
 
 
وحضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، بينما اقتصرت الأضرار على الماديّات.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: إخماد حريق داخل سيارة رباعية الدفع في غرفين-جبيل
lebanon 24
02/04/2024 23:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة أليمة جدّاً... العثور على جثة شاب داخل سيارته في وسط الطريق (صورة)
lebanon 24
02/04/2024 23:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كان يقود سيارته بسرعة كبيرة... طالب دهس 4 أشخاص وقتلهم!
lebanon 24
02/04/2024 23:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه كازينو لبنان الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
02/04/2024 23:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

سيارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:37 | 2024-04-02
16:36 | 2024-04-02
16:18 | 2024-04-02
15:45 | 2024-04-02
15:32 | 2024-04-02
15:26 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24