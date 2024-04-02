سيارة احترقت في طرابلس

اندلع حريق داخل سيارة من نوع "أودي" مساء اليوم، بالقرب من مستديرة الخناق في طرابلس بسبب "ماس" كهربائيّ.



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وحضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، بينما اقتصرت الأضرار على الماديّات.